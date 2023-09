Verletzungspech | Kapitän Warsofsky fehlt den Augsburger Panthern bis zu acht Wochen

Das Verletzungspech der Augsburger Panther nimmt kein Ende. Im letzten Testspiel vor dem Ligastart hat sich Kapitän Dave Warsofsky eine Unterkörperverletzung zugezogen. Der Verteidiger wird seinem Team für sechs bis acht Wochen fehlen.

Nach der Rückkehr aus Bad Nauheim hat Warsofsky umfangreiche Untersuchungen in der ArthroKlinik durchlaufen, und am Montagabend wurde die Diagnose gestellt. Aufgrund einer strukturellen Unterkörperverletzung muss er konservativ behandelt werden und wird in den kommenden Wochen nicht einsatzfähig sein.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der Verteidiger aufgrund einer Gehirnerschütterung dem AEV lange gefehlt.

Während Warsofskys Ausfall wird Anrei Hakulinen die Augsburger Panther als Kapitän anführen. Das zweite „A“ neben Samuel Soramies wird von Luke Esposito getragen.