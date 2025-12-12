Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verleumdung von Wagenknecht – Habeck zahlt 12.000 Euro

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nach einer mutmaßlichen Verleumdung von Sahra Wagenknecht und ihrem BSW eine Geldauflage erfüllt und 12.000 Euro an drei gemeinnützige Vereine gezahlt.

Verleumdung Von Wagenknecht - Habeck Zahlt 12.000 Euro
Robert Habeck im Wahlkampf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte, wurde das entsprechende Ermittlungsverfahren deswegen nun eingestellt. “Habeck hat die Auflage fristgerecht erfüllt”, teilte die Behörde mit. Die Einstellung des Ermittlungsverfahrens mit gerichtlicher Zustimmung sei im vorliegenden Fall sachgerecht, da nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Lichte des Grundrechts der Meinungsfreiheit in solchen Fallkonstellationen hohe Anforderungen an eine Verurteilung wegen eines Äußerungsdelikts zu stellen seien. “Für Dr. Robert Habeck gilt die Unschuldsvermutung weiterhin uneingeschränkt”, so die Ermittler.

Habeck soll im August 2024 bei einer Grünen-Veranstaltung sinngemäß gesagt haben, dass AfD und BSW korrupt seien, sich bezüglich ihrer Meinung zur Ukraine kaufen ließen und eine Trollarmee im Internet aufbauen würden.

