Verlieren verboten! BG Leitershofen/Stadtbergen muss bei Oberhaching gewinnen

Das letzte Spiel der Hauptrunde in der BARMER 2. Basketball Bundesliga bestreitet die BG Leitershofen/Stadtbergen am Samstagabend bei den TSV Oberhaching Tropics (Spielbeginn 19.30 Uhr, Spielort für mitreisende Fans ist die Grundschule Deisenhofen, Schulstraße 4, es gibt auch eine Übertragung im Livestream). Nach der 89:103 Heimniederlage an Ostern gegen den BBC Coburg hilft den Kangaroos bekanntermaßen nur noch ein Sieg bei gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenten Ludwigsburg und Fellbach, um doch noch die Play-Off Runde zu erreichen. Alle Partien des letzten Spieltags finden zeitgleich statt.

Die Ernüchterung am 25. Spieltag der PRO B war bei den Stadtbergern einigermaßen groß. Nicht nur, dass neben dem eigenen auch alle anderen Ergebnisse der BG eben nicht in die Karten spielten, sondern vielmehr die Leistung in der ersten Halbzeit gegen Coburg lassen nicht allzu viel Hoffnung zu, nun ausgerechnet auf den letzten Drücker noch das Ruder herumreißen zu können. Gegen die Münchner Vorstädter, die bereits für die Play-Offs qualifiziert sind und sogar noch eine rechnerische Chance auf das Heimrecht im Achtelfinale haben, müsste schon eine konstante Leistung und Einstellung endlich einmal über 40 Minuten hinweg auf das Parkett gezaubert werden, um dort bestehen zu können.

Das Team von Trainer Mario Matic, in Leitershofen bestens bekannt als langjähriger Spieler der Kangaroos, gilt als clever spielend und taktisch immer gut auf die jeweiligen Gegner eingestellt. Der Kader weist einen guten Mix aus Routiniers und Talenten auf. Neben dem Spielmacher Omari Knox, der trotz seiner 37 Jahr nichts von seiner Klasse eingebüßt hat, punkten auch Kapitän Janosch Kögler (30), Scharfschütze Jörg Dippold (31) und der athletische Powerforward Maxwell Dongmo Temoka (20) durchschnittlich zweistellig. Forward Peter Zeis (34) und Center Fynn Fischer (24) liegen in der Wurfstatistik nur knapp unter diesem Wert, mit Daniel Urbano (28), Mateo Jukic (19) und Philipp Bode (23) hat man weitere gute Alternativen im Kader.

Bereits im Hinspiel hatten die Stadtberger das Nachsehen, als man zwar lange Zeit führte, am Ende dann aber doch eine 70:74 Niederlage hinnehmen musste. Es war eine von vier Heimniederlagen in der Saison, während man in fremdem Hallen bisher überhaupt erst drei Mal erfolgreich war. Zumindest personell stehen voraussichtlich alle Spieler für die Reise in den Süden Münchens zur Verfügung.

„Wir hoffen natürlich, dass trotz der Niederlage gegen Coburg ein paar Fans die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben und den Weg nach Oberhaching auf sich nehmen, wir freuen uns über jede Unterstützung“, bleibt BG-Coach Emanuel Richter trotz der Schwere der Aufgabe zuversichtlich.