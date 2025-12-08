Newsletter
Vermisst: Öffentlichkeitsfahndung nach 73-Jährigem aus Trudering gestartet
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisst: Öffentlichkeitsfahndung nach 73-Jährigem aus Trudering gestartet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Freitag, dem 5. Dezember 2025, wird ein 73-jähriger Mann aus Trudering vermisst. Zuletzt gesehen wurde er in seiner Wohnung im Bereich der Marianne-Plehn-Straße.

Ambulanter Pflegedienst alarmiert

Der ältere Herr wird regelmäßig von einem ambulanten Pflegedienst betreut, der am Freitag niemanden in der Wohnung antreffen konnte. Aufgrund seiner kognitiven Erkrankung, welche seine räumliche und zeitliche Orientierung beeinträchtigt, ist eine hilflose Situation nicht auszuschließen.

Polizei bittet um Mithilfe

Trotz zahlreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Öffentlichkeitsfahndung, einschließlich Bild und Beschreibung des Vermissten, ist hier einsehbar.

Hinweise erbeten

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 14 geleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise haben, mögen sich bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 089-2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

