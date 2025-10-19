Vermisste 12-Jährige mit Down-Syndrom in Forstenried – Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, dem 17. Oktober 2025, wird ein 12-jähriges Mädchen aus München vermisst. Sie war zuletzt mit ihrer Familie in der Nähe des U-Bahnhofs Forstenrieder Allee und verschwand in einem unbeaufsichtigten Moment von der Örtlichkeit.

12-Jährige aufgrund von Down-Syndrom in hilfloser Lage

Die Vermisste ist körperlich und geistig beeinträchtigt durch ein Down-Syndrom. Ihre Entwicklung ist deutlich jünger, und sie spricht nicht, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Daher wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Bilder und eine detaillierte Beschreibung des Mädchens sind unter folgendem Link zu finden:

Vermissteninformation der Polizei

Beschreibung der Vermissten

Die 12-Jährige ist weiblich, 1,40 m groß, hat eine normale Statur sowie dunkelblonde, schulterlange Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen grauen Pulli, eine blaue Hose mit weißen Punkten und eine Brille. Zudem hatte sie eine Puppe bei sich.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.