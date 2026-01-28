type here...
Vermisste 13-Jährige aus Hauzenberg wohlbehalten aufgefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HAUZENBERG, LKR. PASSAU. Die seit dem heutigen Mittwoch, 28.01.2026, vermisste 13-jährige Jugendliche aus Hauzenberg wurde in den Abendstunden wohlbehalten wiedergefunden.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung abgeschlossen

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist damit erfolgreich abgeschlossen. Das Polizeipräsidium Niederbayern sowie die zuständige Polizeiinspektion Hauzenberg haben ihre Dankbarkeit gegenüber den Medien geäußert: „Wir danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.“

Aufruf zur Datenlöschung

Zusätzlich wird an die Medien appelliert, die persönlichen Daten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus ihren EDV-Systemen zu entfernen.

