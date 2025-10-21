Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Vermisste 13-Jährige Sabina G. wohlbehalten von Polizei in Neufahrn aufgefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste 13-Jährige Sabina G. wohlbehalten von Polizei in Neufahrn aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ANSBACH. (992) Wie mit Meldung 988 berichtet, wurde die 13-jährige Sabina G. seit Montagmorgen (20.10.2025) vermisst. Am Dienstagvormittag (21.10.2025) konnte die Vermisste von einer Streife der Polizeiinspektion Neufahrn (Lkrs. Freising) in Gewahrsam genommen werden. Das Mädchen ist soweit wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

13-jährige Sabina G. wiedergefunden: Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Seit Montagmorgen (20.10.2025) galt die 13-jährige Sabina G. als vermisst. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein, um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort zu erhalten. Doch nur einen Tag später, am Dienstagvormittag (21.10.2025), konnte das Mädchen von einer Streife der Polizeiinspektion Neufahrn im Landkreis Freising wohlbehalten in Gewahrsam genommen werden.

Polizeiinspektion Neufahrn vermeldet Erfolg

Die 13-Jährige ist laut Polizeiangaben wohlauf. Mit diesem erfreulichen Ausgang wird die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung umgehend widerrufen. Sabina G. wird nun wieder in die Obhut ihrer Eltern zurückkehren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...

Neueste Artikel