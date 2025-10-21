Vermisste 13-Jährige Sabina G. wohlbehalten von Polizei in Neufahrn aufgefunden

ANSBACH. (992) Wie mit Meldung 988 berichtet, wurde die 13-jährige Sabina G. seit Montagmorgen (20.10.2025) vermisst. Am Dienstagvormittag (21.10.2025) konnte die Vermisste von einer Streife der Polizeiinspektion Neufahrn (Lkrs. Freising) in Gewahrsam genommen werden. Das Mädchen ist soweit wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

13-jährige Sabina G. wiedergefunden: Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Seit Montagmorgen (20.10.2025) galt die 13-jährige Sabina G. als vermisst. Die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung ein, um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort zu erhalten. Doch nur einen Tag später, am Dienstagvormittag (21.10.2025), konnte das Mädchen von einer Streife der Polizeiinspektion Neufahrn im Landkreis Freising wohlbehalten in Gewahrsam genommen werden.

Polizeiinspektion Neufahrn vermeldet Erfolg

Die 13-Jährige ist laut Polizeiangaben wohlauf. Mit diesem erfreulichen Ausgang wird die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung umgehend widerrufen. Sabina G. wird nun wieder in die Obhut ihrer Eltern zurückkehren.