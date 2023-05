Vermisste 14-Jährige aus Dasing aufgegriffen – Polizei gibt weitere Details bekannt

Die 14-Jährige konnte am gestrigen Dienstagabend in Mittelhessen von der dort zuständigen Polizeidienststelle angetroffen werden und befindet sich nun in behördlicher Obhut.

Offenbar hat sich die 14-Jährige tatsächlich mit einer männlichen Internetbekanntschaft getroffen und hielt sich die letzten Tage bei dieser in Mittelhessen auf. Im Zuge der umfassende Öffentlichkeitsfahndung meldete sich schließlich die Internetbekanntschaft selbst bei der Polizei und teilte deren Aufenthaltsort mit.

Die 14-Jährige wurde anschließend äußerlich wohlauf von einer Polizeistreife angetroffen und befindet sich derzeit in behördlicher Obhut. Die Polizei prüft nun die Hintergründe und ob ggf. Straftaten vorliegen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei auf die Verhaltenstipps zu „Gefahren im

Internet“ aufmerksam machen und dabei u.a. auf die Aktion „Kinder sicher im Netz“ hinweisen.

