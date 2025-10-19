Vermisste 16-Jährige aus Aidenbach wohlbehalten aufgefunden

Die seit einigen Tagen vermisste 16-jährige Jugendliche aus Aidenbach im Landkreis Passau wurde am Samstagabend wohlbehalten wiedergefunden.

Danksagung der Polizei

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich ausdrücklich bei den Medien für deren Mithilfe und Unterstützung während der Öffentlichkeitsfahndung. Diese Zusammenarbeit war entscheidend für die erfolgreiche Rückkehr der Vermissten.

Wichtige Hinweise für Medien

Die Polizei bittet alle Medien, die zugesandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen. Der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person hat höchste Priorität.

Veröffentlicht: 18.10.2025, 23:00 Uhr