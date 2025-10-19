Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Vermisste 16-Jährige aus Aidenbach wohlbehalten aufgefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste 16-Jährige aus Aidenbach wohlbehalten aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die seit einigen Tagen vermisste 16-jährige Jugendliche aus Aidenbach im Landkreis Passau wurde am Samstagabend wohlbehalten wiedergefunden.

Danksagung der Polizei

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich ausdrücklich bei den Medien für deren Mithilfe und Unterstützung während der Öffentlichkeitsfahndung. Diese Zusammenarbeit war entscheidend für die erfolgreiche Rückkehr der Vermissten.

Wichtige Hinweise für Medien

Die Polizei bittet alle Medien, die zugesandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen. Der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person hat höchste Priorität.

Veröffentlicht: 18.10.2025, 23:00 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel