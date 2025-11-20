Newsletter
Vermisste 17-Jährige aus Landshut wohlbehalten zurückgekehrt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste 17-Jährige aus Landshut wohlbehalten zurückgekehrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Die seit Freitag, dem 14. November 2025, vermisste 17-jährige Jugendliche aus Landshut ist am Mittwochabend, dem 19. November 2025, wohlbehalten zurückgekehrt.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern äußerte seinen Dank gegenüber den Medien für deren Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Datenlöschung

Es wird darum gebeten, alle übermittelten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus den Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

