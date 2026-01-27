Vermisste 68-Jährige in Landshut dank Bürgerhinweis wohlbehalten aufgefunden

LANDSHUT: Die Suche nach der vermissten 68-jährigen Frau, die seit dem 26.01.2026 um 11:30 Uhr als abgängig galt, wurde erfolgreich abgeschlossen. Dank eines Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin konnte die Frau wohlbehalten gefunden werden.

Intensive Suchmaßnahmen eingeleitet

Nach dem Verschwinden der Seniorin hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Während dieser Phase meldete sich eine Bürgerin bei der Polizei und berichtete von einer auffälligen Frau.

Erfolgreiche Rückkehr in den frühen Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 konnte die Vermisste aufgrund des Hinweises wohlbehalten in Landshut aufgefunden und in ihre Einrichtung zurückgebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit widerrufen.

Dank an die Medien und Datenschutzhinweise

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Suche. Es wird zudem gebeten, alle versandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus den Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Veröffentlicht: 27.01.2026, 03.40 Uhr