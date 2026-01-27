type here...
Vermisste 68-Jährige in Landshut dank Bürgerhinweis wohlbehalten aufgefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste 68-Jährige in Landshut dank Bürgerhinweis wohlbehalten aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT: Die Suche nach der vermissten 68-jährigen Frau, die seit dem 26.01.2026 um 11:30 Uhr als abgängig galt, wurde erfolgreich abgeschlossen. Dank eines Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin konnte die Frau wohlbehalten gefunden werden.

Intensive Suchmaßnahmen eingeleitet

Nach dem Verschwinden der Seniorin hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen gestartet, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Während dieser Phase meldete sich eine Bürgerin bei der Polizei und berichtete von einer auffälligen Frau.

Erfolgreiche Rückkehr in den frühen Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des 27.01.2026 konnte die Vermisste aufgrund des Hinweises wohlbehalten in Landshut aufgefunden und in ihre Einrichtung zurückgebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit widerrufen.

Dank an die Medien und Datenschutzhinweise

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Suche. Es wird zudem gebeten, alle versandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus den Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Veröffentlicht: 27.01.2026, 03.40 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Schneelage vorübergehend geschlossen

0
Augsburg – Der Zoo Augsburg bleibt am heutigen Tag...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel