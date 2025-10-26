Newsletter
Sonntag, Oktober 26, 2025
7.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermisste 77-Jährige aus Münchner Krankenhaus gesucht: Polizei bittet um Mithilfe
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste 77-Jährige aus Münchner Krankenhaus gesucht: Polizei bittet um Mithilfe

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Samstag, dem 25. Oktober 2025, wird eine 77-jährige Frau aus München vermisst, die zuletzt in einem Krankenhaus in Neuhausen-Nymphenburg gesehen wurde. Die Seniorin verließ die Einrichtung unbemerkt gegen 17:00 Uhr und ist seither nicht zurückgekehrt.

Dringender Aufruf zur Mithilfe

Die Vermisste ist an Demenz erkrankt und daher nicht in der Lage, sich zeitlich und örtlich zu orientieren. Zusätzlich ist sie auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen und benötigt dringend medizinische Versorgung aufgrund einer Vorerkrankung.

Ermittlungen der Polizei

Bisherige Überprüfungen möglicher Verweilorte der 77-Jährigen verliefen ergebnislos. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Beschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind über folgenden Link zugänglich: Foto der Vermissten ansehen.

Zeugenaufruf

Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Günzburg

🔴 Livestream: Sprengung der Kühltürme in Gundremmingen – Heute ab 11:30 Uhr

0
Gundremmingen, 25. Oktober 2025 – Heute Mittag werden die...
FC Augsburg

Höchste Bundesliga-Heimpleite – Leipzig demütigt den FC Augsburg im eigenen Stadion

0
Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und Pokalspielen kassierte der FC Augsburg eine derbe Ohrfeige. Gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig setzte es in einer absurden Partie eine derbe 0:6-Niederlage. Es war die höchste Heimpleite des FCA in der Bundesliga.
Augsburg Stadt

„Ein Tag zum Vergessen.“ – Die Stimmen zur 0:6 Heimklatsche des FCA gegen Leipzig

0
Zum Auftakt in die englische Woche aus Bundesliga- und...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 25.10.2025

0
Aichach- Körperliche Auseinandersetzung im DPD-Verteilzentrum | Gersthofen -Sachbeschädigung an Kfz durch Verschmutzung | Gersthofen B2 Fahrtrichtung Süden -Verkehrsunfall mit Personenschaden | Merching -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
FC Augsburg

Auftakt in die englische Woche – Der FC Augsburg erwartet den Tabellenzweiten RB Leipzig

0
Zum Auftakt in die englische Woche bekommt es der FC Augsburg am Samstagnachmittag mit dem Tabellenzweiten RB Leipzig zu tun. Die Schwaben müssen nach zwei Spielen ohne Niederlage nun gegen eines der Ligaschwergewichte bestehen.

Neueste Artikel