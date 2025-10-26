Vermisste 77-Jährige aus Münchner Krankenhaus gesucht: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Samstag, dem 25. Oktober 2025, wird eine 77-jährige Frau aus München vermisst, die zuletzt in einem Krankenhaus in Neuhausen-Nymphenburg gesehen wurde. Die Seniorin verließ die Einrichtung unbemerkt gegen 17:00 Uhr und ist seither nicht zurückgekehrt.

Dringender Aufruf zur Mithilfe

Die Vermisste ist an Demenz erkrankt und daher nicht in der Lage, sich zeitlich und örtlich zu orientieren. Zusätzlich ist sie auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen und benötigt dringend medizinische Versorgung aufgrund einer Vorerkrankung.

Ermittlungen der Polizei

Bisherige Überprüfungen möglicher Verweilorte der 77-Jährigen verliefen ergebnislos. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Beschreibung sowie ein Foto der Vermissten sind über folgenden Link zugänglich: Foto der Vermissten ansehen.

Zeugenaufruf

Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verschwinden der Frau in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.