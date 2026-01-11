Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
-1.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermisste Jugendliche aus Passau wohlbehalten aufgefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste Jugendliche aus Passau wohlbehalten aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Passau. Die beiden vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus Passau wurden am Samstagabend wohlbehalten gefunden. Die zuvor gestartete Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit offiziell widerrufen.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern dankt den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Suche. Diese Zusammenarbeit war maßgeblich für den schnellen Erfolg der Fahndung verantwortlich.

Aufforderung zur Datenlöschung

Die Polizei bittet darum, alle übermittelten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus den Unterlagen und EDV-Anlagen der Redaktionen zu löschen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

53-Jähriger in Augsburger Supermarkt mit Schreckschusspistole und Messer festgenommen

0
In einem Supermarkt in der Hofackerstraße in Augsburg-Haunstetten kam...
Polizeimeldungen Bayern

Glatteis-Chaos in Bayern: Tote bei Frontalcrash

0
Sturmtief Elli sorgt für schwere Unfälle: In Reisbach sterben...
Bayern

Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

0
Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 09.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel