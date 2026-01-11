Vermisste Jugendliche aus Passau wohlbehalten aufgefunden

Passau. Die beiden vermissten 16-jährigen Jugendlichen aus Passau wurden am Samstagabend wohlbehalten gefunden. Die zuvor gestartete Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit offiziell widerrufen.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern dankt den Medien für ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Suche. Diese Zusammenarbeit war maßgeblich für den schnellen Erfolg der Fahndung verantwortlich.

Aufforderung zur Datenlöschung

Die Polizei bittet darum, alle übermittelten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus den Unterlagen und EDV-Anlagen der Redaktionen zu löschen.