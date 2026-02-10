type here...
Vermisste Schülerin aus Teisnach wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisste Schülerin aus Teisnach wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

TEISNACH, LKR. REGEN. Die seit dem 4. Februar 2026 vermisste 17-jährige Schülerin aus Teisnach ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung daher offiziell widerrufen.

Dank an die Medien für Unterstützung

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank an die Medien für deren Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung aus. Die Unterstützung durch die Medien war ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Suche nach der Vermissten.

Löschung übersandter Daten

Medienvertreter werden gebeten, alle im Rahmen der Fahndung übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und elektronischen Datenverarbeitungssystemen dauerhaft zu löschen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 29-Jähriger belästigt 16-Jährige in Straßenbahn und verletzt Polizisten bei Festnahme

0
Am späten Mittwochabend (11. Februar 2026) kam es in...
News

Cyberangriff auf Online-Shop von ROFU – Kundendaten abhanden gekommen

0
Rheinland-Pfalz – Der Spielwarenhändler ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH ist...
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Mengkofen: Gasthof in Flammen, Hauptstraße gesperrt

0
Mengkofen, Lkr. Straubing-Bogen. Am frühen Donnerstagmorgen, den 12. Februar...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tödlicher Frontalcrash auf Staatsstraße 2262: Autofahrerin stirbt, Lieferwagenfahrer verletzt

0
Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2262 zwischen...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.02.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel