Vermisste Schülerin aus Teisnach wohlbehalten gefunden

TEISNACH, LKR. REGEN. Die seit dem 4. Februar 2026 vermisste 17-jährige Schülerin aus Teisnach ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung daher offiziell widerrufen.

Dank an die Medien für Unterstützung

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank an die Medien für deren Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung aus. Die Unterstützung durch die Medien war ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Suche nach der Vermissten.

Löschung übersandter Daten

Medienvertreter werden gebeten, alle im Rahmen der Fahndung übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und elektronischen Datenverarbeitungssystemen dauerhaft zu löschen.