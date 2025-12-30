Vermisste Schwestern Madina und Khava Alkhastova in Würzburg gesucht – Zeugenhinweise erbeten

Seit Sonntagnachmittag werden die beiden Schwestern Madina (13) und Khava Alkhastova (15) aus Würzburg vermisst, nachdem sie ihre Wohnung am Straßburger Ring verlassen haben. Besorgte Angehörige und die Polizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Letzter Aufenthaltsort und mögliche Gebiete

Zuletzt waren die beiden Mädchen in der elterlichen Wohnung am Straßburger Ring in Würzburg gesehen worden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich Madina und Khava möglicherweise noch im Stadtbereich Würzburg aufhalten, insbesondere in den Vierteln Heuchelhof oder Rottenbauer. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf eine Straftat.

Personenbeschreibung der vermissten Mädchen

Die 13-jährige Madina wird als etwa 165 cm groß und schlank beschrieben, mit langen braunen Haaren und braunen Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und braune Winterboots. Ihre Schwester Khava, 15 Jahre alt, hat eine Größe von circa 155 cm, ebenfalls eine schlanke Statur, lange dunkelbraune Haare und braune Augen. Sie war zuletzt mit einem weißen Oberteil, blauer Jeans und schwarzen Nike Sneakern bekleidet.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib der beiden Schwestern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.