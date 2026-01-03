Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige Jascha W. aus Cadolzburg im Landkreis Fürth vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Suche nach vermisster Person in vollem Gange

Herr W. verließ gegen 08:30 Uhr am Freitagmorgen sein Wohnhaus im nördlichen Teil von Cadolzburg und ist seitdem spurlos verschwunden. Seit Freitagabend koordinieren die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf umfassende Suchmaßnahmen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten beteiligen sich an den Suchaktionen. Zudem kommen Suchhunde und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz intensiver Bemühungen konnte Herr W. bisher nicht gefunden werden.

Personenbeschreibung und Bekleidung

Der Vermisste ist 1,81 Meter groß, hat eine athletische Statur, kurze braune Haare und trägt einen Dreitagebart. Bei seinem letzten bekannten Auftreten war er mit einer grauen Jeans, einem rot karierten Hemd und Turnschuhen bekleidet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Jascha W. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 96927 – 0 bei der Polizei zu melden. Alternativ sind auch alle anderen Polizeidienststellen sowie der Polizeinotruf 110 erreichbar.

Erstellt durch: Marc Siegl