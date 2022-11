Am Montag gegen 11:00 Uhr verließ der 72-Jährige, welcher stationär aufgenommen war und sich in Behandlung befand, das Klinikum Memmingen. Er ist dringend behandlungsbedürftig und befindet sich vermutlich in einer hilflosen Lage.

Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Personensuchhundes, verliefen bislang erfolglos.

Die Polizei Memmingen bittet aus diesem Grund die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 72-Jährigen.

Wer hat den Vermissten seit dem 14.11.2022, insbesondere in Memmingen, gesehen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des 72-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter der Rufnummer 08331 100-0 entgegen.

Bild: Polizei