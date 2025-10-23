Newsletter
Vermisster 11-Jähriger aus Nürnberg wohlbehalten im Landkreis Erlangen-Höchstadt gefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Der seit dem Morgen des 22. Oktober 2025 vermisste 11-jährige Junge aus Nürnberg wurde wohlbehalten gefunden. Die Polizei hat die Fahndung zurückgezogen, da das Kind inzwischen im Landkreis Erlangen-Höchstadt angetroffen wurde.

Kind in Erlangen-Höchstadt wohlbehalten gefunden

Die Suchmaßnahmen nach dem vermissten Jungen führten letztlich zu seinem sicheren Auffinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die Polizei gibt daher bekannt, dass die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt wird.

Polizei beendet Suchaktion

Durch den erfolgreichen Ausgang der Suche kann die Bevölkerung aufatmen. “Es ist erfreulich, dass der Junge unversehrt aufgefunden wurde”, so ein Sprecher der Polizei. Die genauen Umstände seines Verschwindens bleiben vorerst unklar.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

