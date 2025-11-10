Newsletter
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 14-Jähriger aus Büchlberg wohlbehalten in Türkei aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Suche nach dem 14-jährigen Jungen aus dem Raum Büchlberg, die am 7. April 2025 gestartet wurde, ist erfolgreich abgeschlossen.

Vermisster Junge sicher in die Türkei ausgereist

Wie die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt hat, befindet sich der gesuchte Jugendliche wohlbehalten bei seinen Eltern in der Türkei. Damit kann die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt werden.

Dank an Medien für Unterstützung

Das Polizeipräsidium Niederbayern spricht seinen Dank an die Medien für deren Mithilfe und Unterstützung bei der Fahndung aus. Medienvertreter werden gebeten, alle zur Verfügung gestellten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus ihren Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht: 10.11.2025, 14.40 Uhr

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

