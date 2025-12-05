Vermisster 16-Jähriger aus Straubing wohlbehalten gefunden

STRAUBING. Der seit gestern vermisste 16-jährige Jugendliche wurde heute Abend wohlbehalten gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit aufgehoben.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank an die Medien aus für deren Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Wichtige Bitte an die Medien

Es wird darum gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 04.12.2025, 23:09 Uhr