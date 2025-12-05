Newsletter
Freitag, Dezember 5, 2025
1.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermisster 16-Jähriger aus Straubing wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 16-Jähriger aus Straubing wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

STRAUBING. Der seit gestern vermisste 16-jährige Jugendliche wurde heute Abend wohlbehalten gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit aufgehoben.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern drückt seinen Dank an die Medien aus für deren Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Wichtige Bitte an die Medien

Es wird darum gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Veröffentlicht: 04.12.2025, 23:09 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Niederbayern

Polizei sucht weiterhin nach vermisstem Mann aus Kelheim – Zeugen dringend gebeten, Hinweise zu geben

0
Die Polizei Kelheim bittet erneut um Mithilfe aus der...
Polizei & Co

Falsche Wasserableser stehlen in Wohnungen in Augsburgs Innenstadt und Göggingen

0
Augsburg - Am heutigen Donnerstag, dem 04. Dezember 2025,...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel