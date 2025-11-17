Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
Vermisster 24-Jähriger in München wohlbehalten gefunden und Öffentlichkeitsfahndung beendet
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 17.11.2025, wurde ein 24-jähriger Mann zuletzt in einem Krankenhaus im Stadtteil Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt gesehen. Der junge Mann ist aufgrund seiner Behinderung sowohl örtlich als auch zeitlich desorientiert und könnte hilflos durch das Stadtgebiet irren. Er ist kaum in der Lage, sich verbal auszudrücken.

Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos

Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bisher nicht gefunden werden. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Eine detaillierte Beschreibung und ein Bild des Vermissten sind auf der Webseite der Polizei einsehbar. Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 14 geführt.

Zeugenhinweise erbeten

Personen, die Hinweise zum Verbleib des jungen Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14 unter der Telefonnummer 089-2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Aktualisierung: Der vermisste 24-Jährige, der seit Freitag, den 17.11.2025, gesucht wurde, konnte noch am selben Tag um 20:00 Uhr wohlbehalten gefunden und seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die ursprünglich gestartete Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin eingestellt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

