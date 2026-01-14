Vermisster 50-jähriger Mann tot in Waldstück bei Egersdorf aufgefunden

ZIRNDORF. (35) Ein seit dem Morgen des 2. Januar 2026 vermisster 50-jähriger Mann wurde am Dienstag, den 13. Januar 2026, tot aufgefunden. Die zuvor gestartete Öffentlichkeitsfahndung wird damit widerrufen.

Fundort im Waldstück bei Egersdorf

Zeugen entdeckten den leblosen Körper des Mannes in den Nachmittagsstunden in einem Waldstück im Cadolzburger Gemeindeteil Egersdorf. Die Kriminalpolizei Fürth übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Kein Verdacht auf Fremdverschulden

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden beim Tod des Mannes. Weitere Informationen zu den Umständen wurden nicht bekannt gegeben.

Erstellt durch: Michael Sebald