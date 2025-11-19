Newsletter
Vermisster 51-Jähriger aus München: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach orientierungslosem Mann
Polizeipräsidium München
Vermisster 51-Jähriger aus München: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach orientierungslosem Mann

Von Alfred Ingerl

Seit dem 16. November 2025 wird ein 51-jähriger Mann aus München vermisst. Er wurde zuletzt im Krankenhaus Schwabing gesehen, nachdem er dort medizinisch behandelt und entlassen wurde.

Vermisster möglicherweise orientierungslos

Der Vermisste gilt als orientierungslos und könnte sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos, daher bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Öffentlichkeitsfahndung und Zeugenaufruf

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten veröffentlicht. Weitere Details können auf der offiziellen Seite eingesehen werden: Vermisste Personen – Polizei Bayern

Polizei München bittet um Hinweise

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Mannes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, unter der Telefonnummer 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

