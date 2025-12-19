Newsletter
Vermisster 59-Jähriger aus Immenstadt wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 59-Jähriger aus Immenstadt wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 59-jähriger Mann aus Immenstadt, der seit dem 29. November 2025 vermisst wurde, ist nun wohlbehalten aufgefunden worden. Dies wurde von der Polizei bestätigt.

Aufruf zur Löschung persönlicher Daten

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert an alle, die persönlichen Daten des Vermissten, einschließlich seines Fotos, zu löschen, um sein Persönlichkeitsrecht zu wahren.

Dank für die Unterstützung

Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten. (KPI Kempten/PP Schwaben Süd/West)

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

