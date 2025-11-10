Newsletter
Montag, November 10, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 70-Jähriger aus Pasing wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein 70-jähriger Mann aus Pasing, der seit Freitag, dem 07.11.2025, vermisst wurde, konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Vermisster Mann in Gräfelfing entdeckt

Am Sonntag, dem 09.11.2025, gegen 18:00 Uhr, bemerkten aufmerksame Passanten in Gräfelfing den Vermissten und informierten die Polizei. Nachdem eine Polizeistreife vor Ort war, brachte sie den Mann zur Polizeiinspektion 46 in Planegg.

Wiedervereinigung mit der Familie

Dort wurde der 70-Jährige schließlich von seiner Frau in Empfang genommen und konnte wohlbehalten zu seiner Familie zurückkehren. Die Öffentlichkeitsfahndung zu diesem Fall wurde daraufhin gelöscht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel