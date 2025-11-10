Vermisster 70-Jähriger aus Pasing wohlbehalten gefunden

Ein 70-jähriger Mann aus Pasing, der seit Freitag, dem 07.11.2025, vermisst wurde, konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Vermisster Mann in Gräfelfing entdeckt

Am Sonntag, dem 09.11.2025, gegen 18:00 Uhr, bemerkten aufmerksame Passanten in Gräfelfing den Vermissten und informierten die Polizei. Nachdem eine Polizeistreife vor Ort war, brachte sie den Mann zur Polizeiinspektion 46 in Planegg.

Wiedervereinigung mit der Familie

Dort wurde der 70-Jährige schließlich von seiner Frau in Empfang genommen und konnte wohlbehalten zu seiner Familie zurückkehren. Die Öffentlichkeitsfahndung zu diesem Fall wurde daraufhin gelöscht.