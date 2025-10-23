Vermisster 71-jähriger Mann aus Erlangen wohlbehalten gefunden

ERLANGEN. Ein 71-jähriger Mann aus Erlangen, der seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) vermisst wurde, ist wohlbehalten aufgefunden worden.

Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich beendet

Die Polizei hatte zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Rentner eingeleitet, um Hinweise auf seinen Verbleib zu erhalten. Dank der Mithilfe aus der Bevölkerung konnte der Mann rasch gefunden und in Sicherheit gebracht werden.

Erleichterung bei den Angehörigen

Die Erleichterung bei den Angehörigen und der Polizei ist groß. Die Behörde widerruft hiermit die Öffentlichkeitsfahndung.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc