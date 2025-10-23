Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermisster 71-jähriger Mann aus Erlangen wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 71-jähriger Mann aus Erlangen wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ERLANGEN. Ein 71-jähriger Mann aus Erlangen, der seit Dienstagnachmittag (21.10.2025) vermisst wurde, ist wohlbehalten aufgefunden worden.

Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich beendet

Die Polizei hatte zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Rentner eingeleitet, um Hinweise auf seinen Verbleib zu erhalten. Dank der Mithilfe aus der Bevölkerung konnte der Mann rasch gefunden und in Sicherheit gebracht werden.

Erleichterung bei den Angehörigen

Die Erleichterung bei den Angehörigen und der Polizei ist groß. Die Behörde widerruft hiermit die Öffentlichkeitsfahndung.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

0
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Neueste Artikel