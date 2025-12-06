Newsletter
Samstag, Dezember 6, 2025
Vermisster 75-Jähriger aus Hadern: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche
Polizeipräsidium München
Vermisster 75-Jähriger aus Hadern: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit dem 05. Dezember 2025 wird ein 75-jähriger Mann aus Hadern vermisst. Gegen 16:50 Uhr verließ er das Klinikum in Sendling nach einer ambulanten Behandlung und wurde zuletzt beim Besuch von Bekannten in der Winzererstraße sowie in einer Gaststätte in der Schleißheimer Straße gesehen. Wegen seiner unerklärlichen Abwesenheit aus seiner Wohnunterkunft gilt er als vermisst.

Suche nach vermisstem Senioren intensiviert

Der vermisste Mann leidet an einer kognitiven Erkrankung, die seine Orientierung beeinträchtigen könnte. Daher besteht die Sorge, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen blieb der Aufenthaltsort des Mannes bisher unbekannt.

Fahndung mit Bild und Beschreibung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Einbeziehen in die Suche können Sie sich durch die Betrachtung des Fahndungsaufrufs mit Bild und detaillierter Beschreibung des Vermissten. Diesen finden Sie hier.

Zeugenaufruf: Hinweise erbeten

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des 75-Jährigen geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums München unter der Telefonnummer 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

