Vermisster 77-Jähriger in Erlangen wohlbehalten aufgefunden

ERLANGEN. Der vermisste 77-Jährige, der seit Montagmittag (26.01.2026) gesucht wurde, ist wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Polizei bestätigt, dass die Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben wurde.

Erfolgreiche Suche nach Vermisstem in Erlangen

Wie in Meldung 73 bereits berichtet wurde, galt der Senior seit Montag als vermisst. Die lokale Polizei hatte eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Aufhebung der Fahndung

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der 77-Jährige unversehrt gefunden werden. Die Polizei dankt allen Beteiligten für die Unterstützung und hebt die Fahndung offiziell auf.