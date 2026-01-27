type here...
Vermisster 77-Jähriger in Erlangen wohlbehalten aufgefunden
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster 77-Jähriger in Erlangen wohlbehalten aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ERLANGEN. Der vermisste 77-Jährige, der seit Montagmittag (26.01.2026) gesucht wurde, ist wieder wohlbehalten aufgetaucht. Die Polizei bestätigt, dass die Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben wurde.

Erfolgreiche Suche nach Vermisstem in Erlangen

Wie in Meldung 73 bereits berichtet wurde, galt der Senior seit Montag als vermisst. Die lokale Polizei hatte eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Aufhebung der Fahndung

Nach intensiven Suchmaßnahmen konnte der 77-Jährige unversehrt gefunden werden. Die Polizei dankt allen Beteiligten für die Unterstützung und hebt die Fahndung offiziell auf.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

0
Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der...
Polizei & Co

Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

0
Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Zoo Augsburg wegen Schneelage vorübergehend geschlossen

0
Augsburg – Der Zoo Augsburg bleibt am heutigen Tag...

Neueste Artikel