Vermisster 81-Jähriger mit Demenz aus Pflegeheim in Haar gesucht

Seit Samstag, 18. Oktober 2025, wird ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis München vermisst. Zuletzt wurde er in seiner Pflegeeinrichtung in Haar gesehen. Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist er zeitlich und örtlich orientierungslos, was eine hilflose Lage vermuten lässt.

Polizei bittet um Mithilfe

Bisher führten die Suchmaßnahmen nicht zur Auffindung des Vermissten. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche. Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und einer Beschreibung des Mannes finden Interessierte unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/092453/index.html

Beschreibung des Vermissten

Der Mann hat eine schlanke Statur, ist 1,76 m groß, wiegt 55 kg, und hat kurze graue Haare. Er weist eine leicht gebeugte Körperhaltung und eine Gangstörung mit kleinen unbeholfenen Schritten auf. Bekleidet ist er mit einer dunklen wattierten Jacke und einer Stoff- oder Jogginghose, möglicherweise trägt er eine nicht funktionierende Uhr.

Raubüberfall in S-Bahn in Freiham

Am Freitag, 17. Oktober 2025, wurde ein 24-jähriger Algerier in der S-Bahnlinie S8 auf der Fahrt Richtung „Herrsching“ auf Höhe des Bahnhofs „Freiham“ von einem unbekannten Mann angesprochen und beleidigt. Der Täter schlug dem Opfer ins Gesicht und entriss ihm sein Mobiltelefon. Danach flüchtete der Täter unerkannt. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen gesucht

Der Täter wird als mitteleuropäischer Mann im Alter von 25-30 Jahren, 180 cm groß, mit schlanker Figur und kurzen, blonden Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeans und schwarze Adidas-Schuhe. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall in Sendling

Am Freitagnachmittag, 17. Oktober 2025, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Sendling zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrer eines Lucid-Pkw verwechselte das Gas- und Bremspedal und kollidierte mit einem stehenden Opel, an dessen Heck zwei Männer standen. Der 56-jährige Besitzer des Opels erlitt schwere Verletzungen, während der 60-Jährige und ein weiterer 44-jähriger Mann leicht verletzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Unfall in Trudering mit vier Verletzten

In Trudering prallten am Samstag, 18. Oktober 2025, drei Pkw aufeinander. Ein 61-jähriger Fahrer eines BMW beschleunigte aus noch unbekannten Gründen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, und es entstand erheblicher Sachschaden. Die Truderinger Straße musste zeitweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Kollision in Garching zwischen Pkw und Motorrädern

Am Samstagnachmittag, 18. Oktober 2025, stieß ein Peugeot auf der Schleißheimer Straße in Garching mit zwei Motorrädern zusammen. Der 23-jährige Pkw-Fahrer übersah die herannahenden Krafträder beim Fahrstreifenwechsel. Beide Motorradfahrer kamen zu Sturz und wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall in Harlaching mit Rettungswagen

Ein Rettungswagen kollidierte am Samstagabend, 18. Oktober 2025, in Harlaching mit einem Mercedes-Pkw, dessen 88-jähriger Fahrer bei grünem Licht in die Kreuzung einfuhr. Trotz der Inanspruchnahme von Sonderrechten durch den Rettungswagen fuhr dieser bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Der Zusammenstoß verletzte drei Personen und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Gange.