Vermisster Arthur B. aus Neustadt tot im Wald aufgefunden – kein Fremdverschulden erkennbar
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUSTADT A.D.AISCH. (979) Der seit dem 13. Oktober 2025 vermisste 38-jährige Arthur B. aus Neustadt a. d. Aisch wurde am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, tot aufgefunden. Die Polizei nimmt ihre Öffentlichkeitsfahndung damit zurück.

Leichnam in Waldstück entdeckt

Eine Zeugin stieß am Nachmittag in einem Waldstück bei Oberstrahlbach, einem Gemeindeteil von Neustadt, auf den leblosen Körper des Vermissten. Der Fundort wurde umgehend von der Kriminalpolizei Ansbach untersucht.

Keine Anzeichen auf Fremdverschulden

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden an dem Tod von Arthur B.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

