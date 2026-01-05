Vermisster aus Maierhöfen sicher im Krankenhaus aufgefunden – Polizei bittet um Löschung von Fahndungsdaten

MAIERHÖFEN. Der seit dem 31.12.2025 vermisste 47-jährige Mann aus Maierhöfen konnte am 02.01.2026 von der Polizei im Krankenhaus in Füssen aufgespürt werden. Er hatte sich eigenständig dort gemeldet, um nach einer Unterkunft zu suchen.

Polizei bittet um Löschung der persönlichen Daten

Nach der erfolgreichen Auffindung des Mannes bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, dass alle persönlichen Daten und insbesondere das im Rahmen der Vermisstenfahndung veröffentlichte Bild der Person gelöscht werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Details zur Vermisstensuche

Zuvor war der 47-Jährige aus einer sozialpsychiatrischen Einrichtung im Ortsteil Ringenberg als vermisst gemeldet worden. Der Mann wurde unter anderem von der Feuerwehr, Hundestaffeln und mit Hilfe von Wärmebilddrohnen und einem Hubschrauber gesucht, da er sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass er orientierungslos war oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt hatte.

Beschreibung der vermissten Person

Der Vermisste ist etwa 172 cm groß und wiegt 90 kg, hat eine kräftige Statur, einen Vollbart und fast schulterlanges Haar. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine Anzugjacke, ein hellblaues Hemd und dunkle Jeans. Er könnte Selbstgespräche in türkischer Sprache führen.