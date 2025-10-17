Vermisster Jugendlicher in Massing wohlbehalten gefunden – Öffentlichkeitsfahndung beendet

MASSING, ROTTAL-INN. Der seit dem 14.10.2025 vermisste Jugendliche wurde wohlbehalten aufgefunden und ist wieder zu Hause.

Angehörige entdecken Vermissten im Wohnumfeld

In den Nachmittagsstunden trafen Angehörige den jungen Mann im Wohnumfeld an und stellten daraufhin den Kontakt zur Polizei her.

Polizei beendet Öffentlichkeitsfahndung

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten ist somit abgeschlossen. Das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem 17-jährigen.

Löschung von Personendaten empfohlen

Die Medien werden gebeten, die Personendaten des Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 17.10.2025 um 18:40 Uhr