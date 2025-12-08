Vermisster Junge in Passau wohlbehalten bei Verwandtem gefunden

PASSAU. Der seit dem 3. Dezember 2025 vermisste 14-jährige Junge ist wieder aufgetaucht. Ermittlungen der Polizei führten zur Entdeckung seines Aufenthalts bei einem Verwandten.

Erfolgreiche Suche nach vermisstem Jungen

Zuvor galt der Jugendliche als verschwunden, nachdem er am letzten Dienstag nicht zurückgekehrt war. Die intensive Suche der Polizeiinspektion Passau war letztlich erfolgreich, was zur Erleichterung der Familie und der ermittelnden Beamten führte.

Dank an die Medien

Die Polizeiinspektion Passau äußerte Dank für die Unterstützung durch die Medien bei der Öffentlichkeitsfahndung. Gleichzeitig wurden die Medien gebeten, alle Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Informationen des Jungen dauerhaft aus ihren Systemen zu löschen.

Veröffentlicht: 8. Dezember 2025, 08.15 Uhr