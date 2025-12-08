Newsletter
Montag, Dezember 8, 2025
12.2 C
London
type here...
Subscribe
Vermisster Junge in Passau wohlbehalten bei Verwandtem gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisster Junge in Passau wohlbehalten bei Verwandtem gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Der seit dem 3. Dezember 2025 vermisste 14-jährige Junge ist wieder aufgetaucht. Ermittlungen der Polizei führten zur Entdeckung seines Aufenthalts bei einem Verwandten.

Erfolgreiche Suche nach vermisstem Jungen

Zuvor galt der Jugendliche als verschwunden, nachdem er am letzten Dienstag nicht zurückgekehrt war. Die intensive Suche der Polizeiinspektion Passau war letztlich erfolgreich, was zur Erleichterung der Familie und der ermittelnden Beamten führte.

Dank an die Medien

Die Polizeiinspektion Passau äußerte Dank für die Unterstützung durch die Medien bei der Öffentlichkeitsfahndung. Gleichzeitig wurden die Medien gebeten, alle Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Informationen des Jungen dauerhaft aus ihren Systemen zu löschen.

Veröffentlicht: 8. Dezember 2025, 08.15 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel