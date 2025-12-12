Vermisster Österreicher tot in Niederbayern aufgefunden – Kripo ermittelt

HAUZENBERG, THYRNAU, LKR. PASSAU – Der seit dem 29. November 2025 vermisste 56-jährige Österreicher aus Wels wurde tot aufgefunden. Die Polizei widerruft die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten.

Leiche an Staatsstraße entdeckt

Am 12. Dezember 2025 gegen 12:40 Uhr entdeckte ein Fußgänger die leblose Person in einem kleinen Gewässer nahe der Staatsstraße 2132 bei Hundsdorf. Der Notruf wurde umgehend verständigt, und die Feuerwehr barg den Verstorbenen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Ermittlungen ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine Anzeichen, die auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung hindeuten.

Medieninformationen

Die Medien werden gebeten, die Personendaten sowie die veröffentlichten Bilder des Vermissten aus ihren Systemen zu löschen.

Veröffentlicht am 12.12.2025 um 20:15 Uhr