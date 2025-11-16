Vermisster Sanel Preljevic aus MainWohl-Zentrum: Polizei sucht nach 37-Jährigem in hilfloser Lage

Der 37-jährige Sanel Preljevic wird seit Sonntag vermisst, nachdem er zuletzt gegen 12:00 Uhr im MainWohl-Zentrum für psychische Gesundheit gesehen wurde. Nach aktuellen Informationen ist er über den Zaun gesprungen und seitdem verschwunden. Die Aschaffenburger Polizei hat die Suche nach dem Mann aufgenommen.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Laut der Polizei könnte sich Preljevic in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und ist möglicherweise hilflos. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vermissten schnellstmöglich zu finden.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

185 cm groß

Sehr schlanke Statur

Dunkle Haare

Trägt eine graue Cargo-Hose und darunter eine schwarze Jogginghose, eine dunkelgraue Stoffjacke mit Kapuze sowie schwarze Adidas-Laufschuhe

Die Polizei Aschaffenburg nimmt Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.