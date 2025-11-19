Newsletter
Vermisstes Mädchen aus Landshut in Passau wohlbehalten gefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisstes Mädchen aus Landshut in Passau wohlbehalten gefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Ein seit Freitag, dem 14. November 2025, vermisstes 15-jähriges Mädchen aus Landshut wurde am Dienstag, dem 18. November 2025, im Stadtgebiet von Passau gefunden. Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizeiinspektion Passau das Mädchen wohlbehalten antreffen und in ihre Obhut nehmen.

Erfolgreiche Suchaktion der Polizei

Die erfolgreiche Suche nach dem vermissten Mädchen war eine Teamleistung der Polizeibehörden und der aufmerksamen Bevölkerung. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte zusammen mit den eingegangenen Hinweisen führte zu einem glücklichen Ausgang der Suchaktion.

Danksagung des Polizeipräsidiums Niederbayern

Das Polizeipräsidium Niederbayern spricht seinen Dank an die Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung aus. Die Medien werden gebeten, alle übermittelten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

Veröffentlicht: 19. November 2025, 07:40 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

