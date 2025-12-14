Vermisstes Mädchen aus Niederbayern unversehrt zurückgekehrt

LANDSHUT: Das seit dem 12. Dezember 2025 vermisste 12-jährige Mädchen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die zuvor ausgestellte Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern spricht den Medien seinen Dank für die Unterstützung und Mithilfe bei der Fahndung aus. Diese Zusammenarbeit spielte eine entscheidende Rolle im schnellen Auffinden des vermissten Kindes.

Datenschutzmaßnahmen

Die Polizei bittet alle Medienvertreter, sämtliche versandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus ihren Systemen und Unterlagen dauerhaft zu löschen, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.