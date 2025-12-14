Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
6.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermisstes Mädchen aus Niederbayern unversehrt zurückgekehrt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vermisstes Mädchen aus Niederbayern unversehrt zurückgekehrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT: Das seit dem 12. Dezember 2025 vermisste 12-jährige Mädchen ist wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Die zuvor ausgestellte Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

Dank an die Medien

Das Polizeipräsidium Niederbayern spricht den Medien seinen Dank für die Unterstützung und Mithilfe bei der Fahndung aus. Diese Zusammenarbeit spielte eine entscheidende Rolle im schnellen Auffinden des vermissten Kindes.

Datenschutzmaßnahmen

Die Polizei bittet alle Medienvertreter, sämtliche versandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus ihren Systemen und Unterlagen dauerhaft zu löschen, um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 12.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Videokeller kassiert zwei Treffer des FC Augsburg – Baum-Team verliert nach gutem Spiel in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis.

Neueste Artikel