Vermummter 21-Jähriger schlägt auf Polizeiwagen in Nürnberg ein und flieht – Festnahme dank Fahndungserfolg

NÜRNBERG. (961) In der Nacht zum Sonntag (12.10.2025) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem Zwischenfall mit einem Polizeifahrzeug. Ein 21-jähriger Mann schlug gegen ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei und flüchtete daraufhin. Die Polizei konnte ihn wenig später in Gewahrsam nehmen.

Angriff auf Zivilfahrzeug der Polizei

Gegen 01:30 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in einem Zivilfahrzeug mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. An der Einmündung Klarissenplatz / Luitpoldstraße schlug ein zunächst Unbekannter gegen das Fahrzeug. Als die Beamten den Vorfall kontrollieren wollten, ergriff der Mann die Flucht.

Fahndung führt zum Tatverdächtigen

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften, unterstützt von einer Streife des USK Mittelfranken, den 21-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) kurz darauf zu stoppen. Der Mann, der mit rund zwei Promille Alkohol im Blut war, wurde in Gewahrsam genommen und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.