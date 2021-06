Vernachlässigte Rinder in Zahling – PETA erstattet Anzeige

Ende April wurde PETA Bildmaterial aus einem Rindermastbetrieb im bayerischen Zahling zugespielt.

Das Video zeigt, welch entbehrungsreiches Leben die Tiere in engen und teilweise extrem dunklen Buchten führen müssen. Dabei stehen sie manchmal zentimetertief in Fäkalien und müssen sich zum Ruhen in ein übel riechendesGemisch aus ihrem eigenen Kot und Urin legen. Zwei Tiere, eines davon wirkt unterernährt, stehen angekettet im Stall und haben keine andere Möglichkeit, als sich zum Schlafen auf verschmutzten Beton zu legen. Auch die Jungtiere, die eigentlich vergnügt bei ihren Müttern auf der Weide herumtollen sollten, leiden unter den unzumutbaren Bedingungen in den engen und schmutzigen Verschlägen.

PETA hat am 30. April 2021 wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Augsburg erstattet. Außerdem fordert die Tierrechtsorganisation den verantwortlichen Landwirt auf, sämtliche Tiere an Lebenshöfe abzugeben und die Tierhaltung aufzugeben.

„Rinder sind äußerst soziale Tiere, die enge Freundschaften schließen und um den Verlust von nahestehenden Artgenossen trauern. Die Mast lässt dieses komplexe Sozialverhalten hingegen nicht zu, stattdessen müssen die Tiere körperlichesund psychisches Leid erfahren – meist unabhängig von der Haltungsform.“, so Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA. „Wir appellieren an den Landwirt, die tierquälerische Haltung aufzugeben, und machen darauf aufmerksam, dass nur eine vegane Ernährung Rinder und ihre Kälber vor Ausbeutung und Tod im Schlachthaus schützt.“