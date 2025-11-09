Newsletter
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Versammlung an der TUM: Studentenprotest mit Pyrotechnik und Hausbesetzung in München

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 07. November 2025, protestierten in München etwa 500 Menschen unter dem Motto „Students against TUM Complicity – Stop Research for Apartheid“. Die Demonstration begann um 17:00 Uhr am Königsplatz. Anfangs nahmen rund 200 Personen teil, die sich in einem Marsch in Richtung Arcisstraße bewegten, wo eine Zwischenkundgebung stattfand.

Zwischenfall an der Technischen Universität München

Vor der Technischen Universität München verschafften sich etwa 40 Personen unbefugt Zugang zum Treppenhaus des Hauptgebäudes. Um 19:15 Uhr zündeten Unbekannte Pyrotechnik auf dem Universitätsdach und entrollten ein Transparent, das von Polizeikräften umgehend entfernt wurde. Die übrige Kundgebung verlief wie geplant vor dem Universitätsgebäude.

Abschluss der Versammlung

Polizeieinsatzkräfte sicherten derweil die Eingänge der Universität, um weitere unbefugte Zutritte zu verhindern. Die unbefugt eingedrungenen Personen verließen gegen 21:15 Uhr das Gebäude und schlossen sich dem Demonstrationszug an, der sich anschließend um 21:30 Uhr zurück zum Königsplatz in Bewegung setzte. Gegen 22:00 Uhr endete die Versammlung.

Insgesamt wurden die Demonstration und die Sicherungsmaßnahmen von etwa 100 Polizeikräften begleitet.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel