„Versammlung gegen Gewalt: Verkehrsbehinderungen am Dienstagabend in Nürnberger Innenstadt erwartet“

NÜRNBERG. Am Dienstag, den 25. November 2025, findet in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit Aufzug zum Thema „Tag gegen Gewalt gegen Frauen“ statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Wegstrecke des Aufzugs

Der Aufzug ist zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr geplant und soll die folgende Route nehmen: Beginnend in der Königstraße vor der Lorenzkirche, über die Ecke Bahnhofsplatz, Frauentorgraben, Am Plärrer, Ludwigstor und Ludwigsstraße bis hin zum Jakobsplatz. Anschließend verläuft die Route über den Ludwigsplatz (Ehekarussel), Hefnersplatz, Karolinenstraße und zurück zur Königstraße vor der Lorenzkirche.

Erwartete Verkehrssperren

Während des Aufzugs werden zeitweise Verkehrssperren erforderlich sein. Vor allem der Fahrzeugverkehr kann dadurch in diesem Zeitraum behindert werden. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Anweisungen der Polizeibeamten vor Ort Folge zu leisten und den betroffenen Bereich am Abend nach Möglichkeit zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald