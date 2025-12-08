Versammlungen in Nürnberg: Proteste und Gegenproteste weitgehend störungsfrei, Polizei ermittelt nach Zwischenfällen

Am Montagabend, den 08. Dezember 2025, fanden in der Nürnberger Innenstadt und Südstadt mehrere Demonstrationen statt. Das Geschehen verlief weitgehend störungsfrei.

Demonstration für ausgewogene Berichterstattung

Gegen 18:30 Uhr versammelten sich am Hallplatz etwa 70 Personen mit dem Motto „Für ausgewogene Berichterstattung! ÖRR bricht den Rundfunkstaatsvertrag“. Die Teilnehmerzahl stieg kurzzeitig auf rund 120 Personen an, in der Nähe von mehreren Gegenprotesten.

Gegendemonstrationen in Bewegung

Um 19:15 Uhr starteten die 70 Teilnehmer ihren Protestmarsch durch die Innen- und Südstadt. Gleichzeitig bewegten sich die Gegendemonstranten mit Slogans wie „Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte“, „Wir bleiben laut! Mit Körper, Geist & Seele gegen den Faschismus“ und „Nürnberg nazifrei“ auf alternativen Routen durch die Stadt.

Zwischenfälle während der Versammlungen

Eine Teilnehmerin eines Gegenprotests versuchte, eine Absperrung zu überwinden. Am Hallplatz kam es zudem zu einem tätlichen Angriff und einer Beleidigung gegenüber den Beamten, sowie zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen Teilnehmern. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten unmittelbaren Zwang einsetzen. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die Versammlungen endeten mit einer Abschlusskundgebung gegen 21:00 Uhr am Hallplatz. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte koordinierte den Einsatz zahlreicher Kräfte aus verschiedenen Abteilungen der mittelfränkischen und bayerischen Polizei.

Erstellt durch: Kai Schmidt