Weil eine 35-jährige Pkw-Fahrerin sich beim Fahrstreifenwechsel „verschalten“ hatte, ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Anschlussstelle Burgau und der Anschlussstelle Günzburg ein Verkehrsunfall.

Die Fahrerin bremste nach ihrem Fahrstreifenwechsel so abrupt ab, dass ihr ein dort fahrender Sattelzug trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung auffuhr. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und kam zur Untersuchung in das Krankenhaus Günzburg. An selber Stelle ereignete sich in der Nacht zuvor bereits ein Verkehrsunfall mit einem betrunkenen LKW-Fahrer, weshalb zur Reparatur der Seitenschutzplanke noch eine Absicherung der Baustelle des Autobahnbetreibers bestand. Zur erweiterten Absicherung und Reinigung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Burgau hinzualarmiert. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden, der Sattelzug konnte seine Fahrt fortsetzen. (VPI Günzburg)