Versengold neu an Spitze der Album-Charts

Die norddeutsche Folk-Rock-Band “Versengold” steht mit “Eingenordet” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die Symphonic-Metall-Band “Beyond The Black” landen mit “Break The Silence” auf Rang zwei. Vorwochensiegerin Taylor Swift (“The Life Of A Showgirl”) rutscht auf den dritten Platz ab.

In den Single-Charts kann sich Joe Keery alias Djo (“End Of Beginning”) auf Position zwei verbessern. Der “Stranger Things”-Darsteller notiert jetzt zwischen der zum elften Mal siegreichen Taylor Swift (“The Fate Of Ophelia”) und dem aus dem Netflix-Film “KPop Demon Hunters” bekannten Song “Golden” von Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.