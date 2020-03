Versorgung mit Energie und Trinkwasser durch die swa bleibt sicher

In der Corona-Krise haben die Stadtwerke Augsburg (swa) als das Versorgungsunternehmen in Augsburg und der Region eine ganz besondere Verantwortung. Um die Versorgung mit Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser und Mobilität sicherzustellen, werden auch von Seiten der swa in Absprache mit den Behörden die notwendigen Maßnahmen getroffen, um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus bestmöglich zu verhindern. Bereits seit 2009 arbeiten die swa mit Pandemieplänen, die im Zuge der Corona-Krise aktualisiert wurden. Die Stufenpläne werden entsprechend der aktuellen Lage umgesetzt.

„Unser gesamtes Augenmerk liegt darauf, die Menschen weiterhin sicher mit Energie, Trinkwasser und Telekommunikation zu versorgen sowie Mobilität zu ermöglichen“, sagt swa-Sprecher Jürgen Fergg. „Daran arbeiten alle unser Mitarbeiter mit vollem Einsatz. Die swa und die Mitarbeiter sind sich der Verantwortung bewusst, die Gesundheit jedes Mitarbeiters und ihrer Kunden für das Gemeinwohl zu schützen.“

Täglich kommt bei den swa ein Koordinierungsstab zusammen, um die jeweils aktuelle Lage zu beurteilen und Maßnahmen entsprechend anzupassen. Dazu wurden im Vorfeld für alle Bereiche, von der Strom- und Wärmeerzeugung bis zum Nahverkehr, Pandemiepläne mit detaillierten Maßnahmen aktuell erstellt.

Für sogenannten systemrelevante Berufsgruppen, wie die Leitstellen Versorgung und Verkehr, Entstördienste oder Kraftwerkteams, wurden die Schichtdienste getrennt. So begegnen sich die Mitarbeiter der jeweiligen Schichten nicht. Mitarbeiter, die von zuhause aus arbeiten können, bleiben nach Möglichkeit im Home Office. Außerdem gelten in Bus und Tram Sonderregelungen. Der Vordereinstieg ist für die nächste Zeit nicht möglich, um Fahrpersonal und Fahrgäste gleichermaßen schützen. Außerdem gibt es keinen Fahrkartenverkauf im Fahrzeug. Auch bleiben die swa Kundencenter bis auf Weiteres geschlossen. Auch werden die Besuche bei Kunden eingestellt, etwa zum Zählerwechsel oder für Beratungsgespräche. Bereits vereinbarte Termine werden durch swa-Mitarbeiter abgesagt.

Auch intern versuchen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der swa „aus dem Weg zur gehen“, sagt swa-Sprecher Jürgen Fergg. „Entscheidend ist, die Infektionskette zu unterbrechen, sich also von Mensch zu Mensch nur mit Distanz oder gar nicht zu begegnen.“ Wo möglich, arbeiten die Mitarbeiter in Home Office. Besprechungen finden in der Regel nur noch mit Telefon- oder Videokonferenzen statt.

Die swa sind auch auf weitere Schritte vorbereitet, etwa in Zusammenhang mit der Ausrufung des Katastrophenfalls durch die bayerische Staatregierung oder weitere Maßnahmen der Bundesregierung.

Vorerst keine weiteren Einschränkungen bei Bus und Straßenbahn

Beim öffentlichen Nahverkehr soll es akutell keine weiteren Einschränkungen geben. „Das ist momentan noch nicht absehbar. Wir sind seit gestern im Ferienfahplan seit gestern, aber auch das kann etwas sein, was sich entsprechend entwickelt, sodass auch Straßenbahn und Busverkehr entsprechend ausgedünnt wird.“, so Bürgermeisterin Eva Weber auf Presse Augsburg-Nachfrage.