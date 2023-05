Versprechen vom FC Bayern – Bierladung für FC Augsburg-Sieg über Dortmund

Der FC Augsburg sollte im letzten Saison-Heimspiel gegen Dortmund punkten, um die letzten Abstiegssorgen loszuwerden. Dem Tabellenführer aus München gefällt dies.

Die Situation ist klar: Sollte der FC Augsburg am kommenden Sonntag im Heimspiel (17:30 Uhr/ausverkauft) siegen, ist der Klassenerhalt auch rechnerisch eingetütet. Dass der Gegner Borussia Dortmund heißt, kommt dem Nachbarn aus München gelegen. Der Tabellenzweite aus dem Ruhrgebiet darf sich am Lech keinen Ausrutscher erlauben, wenn man bei aktuell einem Punkt Rückstand die Chancen auf die Meisterschaft erhalten will. Beim FC Bayern setzt man deshalb im Titelrennen auch auf den FCA. „Es ist immer schön zu Hause Meister zu werden“, erklärte FC Bayern-Präsident Herbert Hainer am Samstag, „aber dann müssen die anderen mitspielen.“

Sollte der Rekordmeister seine Heimpartie gegen RB Leipzig am kommenden Samstag für sich entscheiden, wäre die elfte Meisterschaft in Serie aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz nur noch theoretisch in Gefahr. Die Schützenhilfe wäre den Roten wohl einiges wert. Hainer jedenfalls lobt schon einmal ein passendes Geschenk für die mögliche Klassenerhaltsfeier aus: „Ich habe schon gesagt, dass wenn die Augsburger gewinnen, dann kriegen sie von uns einen ganzen Paulaner-Bierzug geschenkt“