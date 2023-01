In etwas mehr als einer Woche geht es für den FC Augsburg wieder in der Bundesliga um Punkte. Für die Mission Klassenerhalt werden die Schwaben sich jetzt wohl Verstärkung aus Kroatien holen.

71 Tage liegen zwischen dem letzten Bundesligaspiel 2022 und dem ersten im neuen Jahr. Für den FC Augsburg geht es dann in Dortmund mit der Mission Klassenerhalt weiter. Aktuell rangieren die Schwaben mit 15 Zählern aus den bisher 15 absolvierten Partien nur einen Punkt über dem Relegationsplatz. Bis Mittwoch bereitete Trainer Enrico Maaßen sein Team im Trainingslager in Spanien auf die anstehenden Aufgaben vor. Er musste dabei immer wieder auf wichtige Stützen verzichten, die angeschlagen fehlten. Mit Arne Engels ist bisher nur ein junger Perspektivspieler (aus Brügge) zur Mannschaft gestoßen, dies soll sich nun ändern.

Gefragte Sturmspitze aus Kroatien

Nach übereinstimmenden Berichten wird sich der Bundesligist in Kroatien bedienen. Vom NK Osijek wird dem Vernehmen nach der Mittelstürmer Dion Drena Beljo an den Lech wechseln. Der 20-jährige kroatische U21-Nationalspieler besitzt beim Tabellendritten der kroatischen HNL noch einen Vertrag bis 2025, inzwischen soll es aber bereits eine mündliche Vereinbarung zwischen den beiden Vereinen und dem Spieler geben. In dieser Saison konnte Beljo in 16 Ligaspielen bereits acht Treffer und zwei Vorlagen verbuchen. Aktuell befinden sich wohl Verantwortliche des FCA im Osijek-Trainingslager, letzte Details sind noch zu klären. Um die ebenfalls interessierten Bundesligakonkurrenten Stuttgart und Gladbach auszustechen, werden sich die Schwaben den Transfer wohl zwischen 5 und 6 Millionen Euro kosten lassen. Wie Sky-Experte Florian Plettenberg erfahren haben will, soll der Wunschtransfer von Manager Stefan Reuter einen Vertrag bis 2027 erhalten.

„Balkan-Gruppe“ erhält wohl noch weiteren Zuwachs

Und noch ein weiterer Spieler wird wohl die neue „Balkan-Gruppe“ in Kürze verstärken. Neben Berisha und Rexhbeçaj (beide haben Kosovo-albanische Wurzeln) und eben Beljo könnte bald auch David Colina die Augsburger Farben tragen. Der 22-jährige Linksverteidiger von Traditionsclub Hajduk Split soll sich mit dem FCA bereits einig sein, jetzt steht die Vereinbarung zwischen den Augsburg und dem kroatischen Vizemeister aus.

Während Beljo den spätestens im Sommer zu Hertha BSC wechselnden Niederlechner ersetzen wird, soll Colina die linke Seite aufwerten. Bisher war Iago (aktuell angeschlagen) dort gesetzt, sein Backup Pedersen könnte auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Als Linksverteidiger war Gumny gesetzt, sein Backup Framberger wurde am Mittwoch auf Leihbasis nach Sandhausen abgegeben (wir berichteten).