Verstärkungen für den VfL Günzburg II

Die VfL Handballer können für die kommende Saison 2020/21 bereits zwei Neuzugänge präsentieren. Raphael Groß und Julian Nief wechseln vom HRW Laupheim zurück in die Heimat nach Günzburg und verstärken zukünftig die U 23 Persfektivkader des VfL. Diese ist jüngst in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Ziel der Abteilungsleitung und Trainer Tobias Hartmann war und ist es, die U 23 Männermannschaft weiter an den leistungsorientierten Bereich heranzuführen. Nur so, kann das gewünschte Sprungbrett für talentierte Jugendspieler geschaffen werden. Laut Trainer Hartmann war der Aufstieg nur der erste Schritt in diese Richtung.

Wie kam es zu der Rückkehr?

Die erste Kontaktaufnahme mit Julian und Raphael gab es bereits Ende des vergangenen Jahres, so Hartmann. Die Gespräche verliefen sehr offen und als der Aufstieg der Reserve konkreter wurde, konnten die Beiden vollends von dem Projekt überzeugt werden. Außer Frage steht dabei, dass beide Spieler auch Angebote von höherklassigen Vereinen ausgeschlagen haben. Letztlich gab die Verbundenheit zum Heimatverein den Ausschlag. Beide sollen zukünftig Führungsrollen im Team übernehmen. Sie sind für die zukünftige Liga außergewöhnlich gute Spieler und werden alleine mit Leistung vorweg gehen, ist der Coach überzeugt.

Die Mannschaft hat die Verstärkungen sehr positiv aufgenommen, gerade im Rückraum bestand großer Handlungsbedarf. Derzeit ist noch unklar, wann die Vorbereitung starten kann. Sobald es aber los gehen kann, sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Die Voraussetzungen sind weitestgehend geschaffen. Vom bestehenden Personal wird der ein oder andere kürzer treten, der Kern des Teams bleibt aber zusammen.

Zudem werden die A-Junioren Leon Guckler, Jan Schuller, Kilian Grimm und Martin Freund fester Bestandteil des Teams. Die Suche nach einem Linkshänder für den Rückraum läuft derweil noch.