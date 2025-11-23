Newsletter
Dienstag, November 25, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Las Vegas gewonnen und damit seine Chancen auf den WM-Titel gewahrt. Der WM-Führende Lando Norris (McLaren), der von der Poleposition gestartet war, konnte den zweiten Platz sichern und damit seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen. George Russell (Mercedes) komplettierte das Podium.

Verstappen Gewinnt F1-Rennen In Las Vegas Vor NorrisMax Verstappen / Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Norris hat nun einen Vorsprung von 30 Punkten in der Weltmeisterschaft auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und könnte sich bereits im nächsten Rennen in Katar den Titel sichern. Verstappen hingegen muss weiterhin auf Fehler seiner Konkurrenten hoffen, um seine Titelchancen zu wahren.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Piastri, Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams) und Isack Hadjar (Racing Bulls). Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Sauber) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Lewis Hamilton (Ferrari) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Katar statt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

