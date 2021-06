Verstappen gewinnt Großen Preis von Frankreich

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Frankreich gewonnen. Zweiter in Le Castellet wurde Lewis Hamilton (Mercedes). Den Start konnte der von der Pole ins Rennen gegangene Verstappen gewinnen.

Formel-1-Rennauto von Red Bull, über dts Nachrichtenagentur

Nach einem Fehler in der ersten Kurve musste er Hamilton aber vorbeiziehen lassen. In den folgenden Runden stabilisierten sich die Abstände an der Spitze zunächst. Nach den ersten Stopps rund um die 20. Runde konnte Verstappen zwischenzeitlich überraschend wieder die Führung übernehmen.

Hamilton hatte sich in der Boxengasse zu viel Zeit gelassen. Im weiteren Rennverlauf setzte Verstappen im Gegensatz zu Mercedes auf eine Zwei-Stopp-Strategie. Damit war Hamilton wieder Führender, sein Hauptkonkurrent konnte sich ihn aber in der vorletzten Runde schnappen und den Sieg nach Hause fahren. Damit bleibt Verstappen in der WM-Wertung vorne.

Sein Teamkollege Sergio Pérez fuhr als dritter Fahrer aufs Podium. Auf den weiteren Rängen folgten Valtteri Bottas (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (Alpha Tauri) und Fernando Alonso. Sebastian Vettel (Aston Martin) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Lance Stroll (Aston Martin) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der Punkt für die schnellste Rennrunde ging an Verstappen.

Mick Schumacher (Haas) fuhr auf den 19. Platz. Das nächste Saisonrennen findet in einer Woche in Österreich statt.